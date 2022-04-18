Укр

Строят пыточные и похищают людей: Зеленский рассказал о зверствах оккупантов на юге Украины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Херсон Новость обновлена 18 апреля 2022, 00:02
Херсон

Временно оккупированные области уже переводят в "рублевую зону"

Оккупанты создают пыточные на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и занимаются террором населения. Тем самым они ведут подготовку к созданию очередных псевдореспублик на территории нашей страны.

Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Демократический мир должен отреагировать на то, что оккупанты творят на Юге нашей страны. В Херсонской и Запорожской областях строят пыточные. Похищают представителей местной власти и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей, воруют деньги направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода", — сказал он.

По словам Зеленского, россияне пытаются оторвать эти две области от Украины и уже начали переводить их в "рублевую зону" и подчинять администрации россии.

Он призвал мир ответить на это введением санкций против всего банковского сектора страны-оккупанта.

Вместе с тем он обратился к каждому, кто борется за независимость Украины в неподконтрольных населенных пунктах Юга страны и призвал их саботировать и не выполнять распоряжения оккупантов и продолжать протесты.

"Надо продержаться, чтобы россии не удалось изуродовать жизнь в других городах нашей страны, как это было в Донецке и Луганске", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что оккупанты в типографии Новой Каховки уже начали печатать бюллетени для проведения "референдума" о создании т.н. "ХНР". Сама же псевдореспублика должна быть создана после 10 мая.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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