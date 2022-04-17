Кулеба підтвердив резонансну заяву Зеленського щодо Маріуполя

Україна та росія не ведуть переговорів на високому рівні.

Україна може припинити переговори з рф, якщо Росія знищить угруповання українських військ у Маріуполі.

Про це слідом за президентом України Володимиром Зеленським заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю CBS News.

Кулеба зазначив, що останнім часом росія та Україна не встановлювали дипломатичних контактів на рівні МЗС, а дії росіян у Маріуполі можуть стати "червоною межею" на шляху переговорів.

"Ну, у нас справді не було контактів із російськими дипломатами в останні тижні на рівні міністерств закордонних справ. Єдиний контактний рівень – переговорна група, що складається з представників різних інститутів та членів парламенту. Вони можуть продовжити свої консультації на рівні експертів, але переговори на високому рівні не ведуться. Після Бучі стало особливо важко продовжувати спілкування з росіянами. Але, як сказав мій президент, Маріуполь може виявитися червоною лінією у переговорному процесі", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, у суботу в інтерв’ю українським ЗМІ Зеленський зазначив: "Маріуполь — це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців може поставити крапку на всіх переговорах".

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Раніше Зеленський заявив, що Україна може підписати два договори за результатами переговорів.

Нагадаємо, путін заявив про "глухий кут" у переговорному процесі.