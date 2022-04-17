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Кулеба підтвердив резонансну заяву Зеленського щодо Маріуполя

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 17 квітня 2022, 19:04
Дмитро Кулеба

Україна та росія не ведуть переговорів на високому рівні.

Україна може припинити переговори з рф, якщо Росія знищить угруповання українських військ у Маріуполі.

Про це слідом за президентом України Володимиром Зеленським заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю CBS News.

Кулеба зазначив, що останнім часом росія та Україна не встановлювали дипломатичних контактів на рівні МЗС, а дії росіян у Маріуполі можуть стати "червоною межею" на шляху переговорів.

"Ну, у нас справді не було контактів із російськими дипломатами в останні тижні на рівні міністерств закордонних справ. Єдиний контактний рівень – переговорна група, що складається з представників різних інститутів та членів парламенту. Вони можуть продовжити свої консультації на рівні експертів, але переговори на високому рівні не ведуться. Після Бучі стало особливо важко продовжувати спілкування з росіянами. Але, як сказав мій президент, Маріуполь може виявитися червоною лінією у переговорному процесі", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, у суботу в інтерв’ю українським ЗМІ Зеленський зазначив: "Маріуполь — це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців може поставити крапку на всіх переговорах".

Раніше Зеленський заявив, що Україна може підписати два договори за результатами переговорів.

Нагадаємо, путін заявив про "глухий кут" у переговорному процесі.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь #Володимир Зеленський #Дмитро Кулеба
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