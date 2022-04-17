"Можемо воювати і 10 років": головні заяви Зеленського в інтерв’ю CNN

Глава держави поговорив з американськими журналістами про перебіг війни в Україні та про важливі для нашої країни питання

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 17 квітня, дав велике інтерв’ю американському телеканалу CNN, у якому висловився про вторгнення росії.

Телеграф зібрав основні заяви українського лідера.

За його словами, якщо росія досягне успіху на Донбасі, то вона знову може спробувати захоплення Києва.

"Тому для нас дуже важливо не допустити цього, стояти на своєму, тому що ця битва... вона може вплинути на перебіг усієї війни", — сказав він, додавши, що не довіряє заявам російського керівництва.

Відповідаючи на запитання, чи вистоїть Україна в цій війні, Зеленський відповів ствердно.

"Так, звичайно, і переможе", — сказав він.

Також він наголосив, що вважає злочини росіян геноцидом українського народу та у цьому підтримав слова американського президента Джо Байдена.

"Подивіться, що сталося в Бучі. Зрозуміло, що це навіть не війна, це геноцид. Просто вбивали людей. Не солдатів, людей. Просто розстрілювали людей на вулицях. У провулках. Уздовж доріг лежали трупи", — сказав він.

Також він зазначив, що хотів би, щоб Байден, а також президент Франції Еммануель Макрон приїхали в Україну і подивилися на те, на що росія перетворила Україну.

Зеленський наголосив, що більше не вірить заявам світових політиків, які у день пам’яті жертв Голокосту повторюють слова "ніколи більше".

"Я не вірю світу. Ми не віримо словам. Після вторгнення росії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому", — сказав він.

Президент також прокоментував нещодавню новину про те, що США виділять новий пакет військової допомоги у 800 мільйонів доларів.

"Звичайно, нам потрібно більше. Але я щасливий, що вони нам зараз допомагають", — додав він і відкинув побоювання, що українські військові не зможуть користуватися деякими видами озброєння.

"У нас є можливість навчитися використовувати нове обладнання. Але воно має бути доставлене швидко", — наголосив він.

Говорячи про переговори з росією, Зеленський зазначив, що Україна готова продовжувати діалог, але не сприйматиме російські ультиматуми. Крім того, він додав, що чим швидше вони почнуться, тим менше людей загине.

"Ми можемо боротися з російською федерацією і 10 років", — сказав він і додав, що поки що шанси на переговори лише знижуються.

"Подумайте про Бучу, Волноваха, Бородянку, Маріуполь. Настає час, коли ніхто не хоче говорити. Наше суспільство не хоче, щоб ми продовжували переговори", — зазначив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, українські військові за день відбили 10 атак у зоні ООС та знищили 15 танків та 24 одиниці бронетехніки.