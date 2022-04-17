"Можем сражаться и 10 лет": главные заявления Зеленского в интервью CNN

Глава государства поговорил с американскими журналистами о ходе войны в Украине и о важных для нашей страны вопросах

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 апреля, дал большое интервью американскому телеканалу CNN, в котором высказался о вторжении росии.

"Телеграф" собрал основные заявления украинского лидера.

По его словам, если россия достигнет успеха на Донбассе, то она вновь может предпринять попытку захвата Киева.

"Поэтому для нас очень важно не допустить этого, стоять на своем, потому что эта битва… она может повлиять на ход всей войны", — сказал он, добавив, что не доверяет заявлениям российского руководства.

Отвечая на вопрос о том, выстоит ли Украина в этой войне, Зеленский ответил утвердительно.

"Да, конечно, и победит", — сказал он.

Также он подчеркнул, что считает преступления россиян геноцидом украинского народа и в этом поддержал слова американского президента Джо Байдена.

"Посмотрите, что произошло в Буче. Понятно, что это даже не война, это геноцид. Просто убивали людей. Не солдат, людей. Просто расстреливали людей на улицах. В проулках. Вдоль дорог лежали трупы", — сказал он

Также он отметил, что хотел бы, чтобы Байден, а также президент Франции Эммануэль Макрон приехали в Украину и посмотрели своими глазами на то, во что россия превратила Украину.

Зеленский подчеркнул, что больше не верит заявлениям мировых политиков, которые в день памяти жертв Холокоста повторяют слова "никогда больше".

"Я не верю миру. Мы не верим словам. После вторжения россии мы не верим нашим соседям. Мы не верим всему этому", — сказал он.

Президент также прокомментировал недавнюю новость о том, что США выделят новый пакет военной помощи в 800 миллионов долларов.

"Конечно, нам нужно больше. Но я счастлив, что они нам сейчас помогают", — добавил он и отверг опасения о том, что украинские военные не смогут пользоваться некоторыми видами вооружения.

"У нас есть возможность научиться использовать новое оборудование. Но оно должно быть доставлено быстро", — подчеркнул он.

Говоря о переговорах с россией, Зеленский отметил, что Украина готова продолжать диалог, но не станет воспринимать российские ультиматумы. Кроме того, он добавил, что чем быстрее они начнутся, тем меньше людей погибнет

"Мы можем сражаться с российской федерацией и 10 лет", — сказал он и добавил, что пока шансы на переговоры лишь снижаются

"Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", — указал Зеленский

Как сообщалось ранее, украинские военные за день отбили 10 атак в зоне ООС и уничтожили 15 танков и 24 единицы бронетехники.