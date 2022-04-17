На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак на день: свіжа карта боїв в Україні

ЗСУ дають відсіч окупантам на всіх напрямках.

У неділю, 17 квітня, на 53-й день повномасштабного вторгнення рф англійська розвідка поділилася новою картою бойових дій на території України.

Відповідний пост Міноборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівняно з 16 квітня.

Карта боїв в Україні за 17 квітня

Карта боїв в Україні за 16 квітня

За даними Генштабу ЗСУ, продовжується переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил Російської Федерації, що знаходяться на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. В той же час вони змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

На Слобожанському напрямі змін у складі та становищі сил противника не зазначається. Окупанти продовжують часткове блокування Харкова та обстріли його житлових районів.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії у районі морського порту. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено п’ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи ворога.

На Южнобузькому напрямі основні зусилля ворог зосереджує на утриманні позицій.

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Раніше повідомлялося, що 17 квітня окупанти вдарили по центру Харкова. Місцева влада повідомляє про жертви.

Нагадаємо, загальні втрати росіян в Україні стрімко зростають.