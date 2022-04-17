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Бойових машин уже понад 2000: втрати росіян в Україні стрімко зростають

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Палаюча техніка ворога все ще є чудовим заспокійливим для українців Новина оновлена 17 квітня 2022, 10:39
Палаюча техніка ворога все ще є чудовим заспокійливим для українців

За добу наші військові вивели з ладу 11 російських танків

На ранок 17 квітня, 53-го дня повномасштабної війни з росією, українські захисники змогли знищити вже 20300 окупантів, 773 танки, а також "переступили" позначку 2000 ліквідованих бойових броневиків противника.

Про це Генштаб ЗСУ відзвітував у свіжому зведенні на Facebook.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Крім цього, українці не втомлюються знищувати й іншу техніку загарбників. На сьогодні росія вже втратила 376 систем артилерійського вогню, а також 127 реактивних систем залпового вогню. Чимало також і автомобілів, які більше нікуди не поїдуть – 1471 одиниця.

Говорять наші бійці і про те, що у списку російських втрат є 76 цистерн з паливом, 27 одиниць спецтехніки та чотири пускові установки оперативно-тактичної ракетної зброї.

Продовжують активно "бити" і по авіації окупанта — вже ліквідовано 165 літаків, 146 вертольотів та 148 безпілотників ворога.

Також пущено на дно вісім катерів і кораблів армії Росії.

Цифри, як і раніше, не є точними, адже на окремих ділянках фронту тривають бої, що ускладнює підрахунок втрат противника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зараз в Україні ситуація з гарячими напрямками війни. Згідно зі свіжими картами боїв, росія може спробувати атакувати з трьох різних точок.

Також ми писали, якими, за словами Олексія Арестовича, є реальні втрати української армії у нинішньому протистоянні з окупаційною армією.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #Армія РФ
Палаюча техніка ворога все ще є чудовим заспокійливим для українців
Україна
Бойових машин уже понад 2000: втрати росіян в Україні стрімко зростають
Дата публікації
Дата публікації
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Палаюча техніка ворога все ще є чудовим заспокійливим для українців
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