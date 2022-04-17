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"На голову не налазить": Арестович гарно розвінчав фейк росіян про військові втрати України

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ВСУ Новина оновлена 17 квітня 2022, 08:40
ВСУ

У ОП спростували озвучену російською стороною інформацію про втрати України.

Число загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ у війні з росією приблизно в 10 разів менше, ніж у окупантів.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Ми точно знаємо наші втрати до однієї людини. Ми їх скажемо потім. Зараз президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менша за російські втрати. Приблизно у 8 – 10 разів менша", — сказав радник голови ОП.

За словами Арестовича, втрати, озвучені російською стороною про нібито 20 тис. загиблих українських військових, не відповідає дійсності.

"Що таке Україна? Як тільки загинув боєць, то про це вже знають усі — місцева влада пише, похорон, односельці прощаються з військовим. У нас 23 області (частина окупована), виходить по тисячі на область (за даними росії — ред.) Вони думають, що в Україні можна приховати такі втрати? Це просто на голову не налазить", — сказав Арестович.

За словами Арестовича, росіяни вбили величезну кількість громадянських українців, проте поки що встановити точну цифру неможливо.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за 50 днів війни Україна втратила вбитими до 3 тисяч військовослужбовців.

Щодо втрат окупантів, то число вбитих російських солдатів перевалило за 20 тисяч.

Теги:
#Росія #Арестович #ЗСУ
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