Окупанти вдарили по центру Харкова: є загиблі та багато поранених

На місцях обстрілів працюють рятувальники.

Харків на 53-й день війни в Україні російські окупанти обстріляли черговий раз. Один зі снарядів потрапив у центр міста, внаслідок чого загинули щонайменше 5 людей, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА.

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За даними місцевих ЗМІ, ворожі ракети прилетіли по центру Харкова приблизно після 14:00 17 квітня. Після чого над містом навис стовп диму. Є інформація, що один зі снарядів влучив у житлову багатоповерхівку. Наразі у всій Харківській області оголошено повітряну тривогу, людей просять перейти в безпечні укриття.

Тим часом у Департаменті охорони здоров'я повідомили, що внаслідок обстрілу загинули 5 осіб, а ще 13 отримали поранення. У місцях обстрілів працюють рятувальники.

Крім того, у Харківській області обстріляли село Івашки — останній населений пункт у Золочівській громаді, де до останнього не було обстрілів.

"Сьогодні о п’ятій ранку обстріляли Івашки Золочівської громади. Били з артилерії. Як наслідок, пошкоджено 10 приватних будинків, школа, газорозподільча станція, газомережі. На щастя, люди всі живі. Як почалося, відразу поховалися в підвали, погреби", — повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові 17 квітня активісти на проспекті Петра Григоренка демонтували пам’ятник радянському маршалу Жукову.

Також ми писали, що окупанти можуть завдати удару по Харкову у межах масштабного наступу на Донбас.