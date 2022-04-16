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Переговори України з росією: Зеленський заявив про два можливі договори

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 16 квітня 2022, 17:04
Володимир Зеленський

Глава держави розповів про те, які договори можуть бути укладені між росією та Україною.

Україна може підписати два договори з росією за підсумками двосторонніх переговорів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, виступаючи перед журналістами, передає РБК-Україна.

За його словами, один із них може стосуватися гарантій безпеки, а другий – безпосередньо угоди між росією та Україною.

Зеленський додав, що росіяни хотіли б бачити один договір, у якому будуть прописані всі нюанси, проте після Бучі та Бородянки "не всі країни готові сидіти з ними за одним столом".

Тому за підсумками переговорів може з’явитися одразу два документи.

Щодо гарантій безпеки, то поки жодна країна не дала формалізованої угоди на те, щоб стати гарантом. Водночас він наголосив, що деякі країни "демонструють таку готовність". Серед них США, Великобританія, Польща, Туреччина, Італія, Німеччина, Франція та ЄС загалом.

Більше ніяких деталей Зеленський не наводив, заявивши, що конкретика може з’явитися через 7-10 днів.

Як повідомлялося раніше, український президент розповів про складнощі з обороною Маріуполя та про те, що росіяни стягнули туди у шість разів більше військ, ніж у місті українських військових.

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#Україна #Росія #Володимир Зеленський
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