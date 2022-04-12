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Переговори з росією: Подоляк пояснив, із чим зараз проблеми

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Михайло Подоляк на переговорах у Туреччині Новина оновлена 12 квітня 2022, 18:40
Михайло Подоляк на переговорах у Туреччині

Російська сторона створює тиск на переговорний процес

У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що переговори між Києвом та Москвою проходять вкрай важко.

Про це розповів член української переговорної групи, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що переговори з рф проходять вкрай важко, проте робочі групи зустрічаються в онлайн-форматі. Радник голови ОП додав, що російська сторона чинить тиск на переговорний процес за допомогою публічних заяв. Приміром, президент росії володимир путін у вівторок зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком на космодромі "Восточний", де заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут.

"Якщо коротко. Переговори проходять вкрай важко. Онлайн у робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційне тло сьогодні у переговорному процесі складне. Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується". своєї традиційної тактики публічно чинити тиск на переговорний процес, зокрема, за рахунок певних публічних заяв", — заявив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що в НАТО прогнозують ще один етап війни в Україні, який буде більш швидким та кривавим.

Нагадаємо, востаннє переговорники Києва та Москви зустрічалися наприкінці березня у Стамбулі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією #Михайло Подоляк
Михайло Подоляк на переговорах у Туреччині
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Переговори з росією: Подоляк пояснив, із чим зараз проблеми
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