У НАТО прогнозують ще один етап війни в Україні: "Буде більш швидким та кривавим"

Захід підтримає Україну зброєю.

У Північноатлантичному Альянсі вважають, що в Україні відбудеться ще один масштабний етап бойових дій, який буде значно кривавішим за той, що був від початку вторгнення російських окупантів на наші землі.

Таку думку озвучив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

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"Все вказує на те, що нас чекає швидкий вступ до другого етапу цієї війни, дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, більш складний, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму і Маріуполя", — заявив він.

Заступник генсека НАТО сподівається, що війна росії з Україною не затягнеться, але каже, що шансів на це надто мало і будуть нові втрати серед мирного населення.

Джоане додав, що саме з цієї причини країни-союзники вирішили постачати Україні нові типи озброєння та різко засудили росію за військові злочини в Українських містах.

Відповів представник НАТО й на питання, чи продовжуватиме російська армія умисно вбивати мирних жителів в Україні.

"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, вже надзвичайно варварське та дике, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Вона буде військовою складовою набагато ближчою до класичної війни, а не до того, що ми бачили у перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення", — додав Джоане.

Нагадаємо, що станом на 12 квітня активність російських окупантів на сході України біля Ізюма та на півдні на Херсонщині не припиняється. Ворожа армія все ще намагається захопити Маріуполь, штурмувати Попасну, Рубіжне, Сєверодонецьк.

Однак, військові аналітики США переконані, що російська армія не має можливості сконцентрувати достатньо сил для того, щоб перемогти у битві за Донбас, тому наступ окупантів на цю територію України, швидше за все, буде провальним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі зробили ефектний ролик про втрати росіян в Україні.