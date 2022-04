Маріуполю відвели тиждень: бойові дії в Україні в картах

Ситуація на фронті залишається напруженою, але масових наступів чи контрнаступів не зафіксовано

Активність окупантів на сході України біля Ізюму та на півдні на Херсонщині не припиняється. Армія росії все ще намагається захопити Маріуполь, штурмувати Попасну, Рубіжне, Сєверодонецьк.

Як зазначають аналітики The Institute for the Study of War, на ізюмському напрямі росвійська продовжують концентруватися та атакувати.

Основне зусилля росіян зосереджено на Сході України. Операція складається із спроб захиститися від українських контратак на півдні та спроб наступу.

Карта бойових дій в Україні на 12 квітня

Маріупольський напрямок

Напередодні ввечері стало відомо про можливе застосування росією хімічної зброї проти нескорених захисників Маріуполя. І хоча офіційних заяв із цього приводу не було, в ОРДЛО цього ж дня заявляли про можливість застосування хімікатів. У Маріуполі росіяни повідомляють про просування, але підтвердити дані з незалежних джерел неможливо. Українські військові продовжують утримувати завод "Азовсталь" та морський порт, але аналітики прогнозують захоплення міста наступного тижня та з великими втратами для росіян. .

Карта боїв у Маріуполі на 12.04

Донецька та Луганська область

Штурм Сєверодонецька, Попасної, Рубіжного триває, але росіянам не вдалося досягти успіхів. Передислокація росвійськ на цей напрямок продовжується, у тому числі й теоріторією росії – була зафіксована колона техніки у бік Донецька в Ростовській області.

Харківська область

Щоб забезпечити можливість наступу в Ізюмському напрямку на Харківщину, стягуються війська ворога. Вони зміцнюють передові позиції і намагаються атакувати на околицях Ізюма. Кількість військ, яку росія може ввести на Харківщину можна оцінити — на околицях кордону в Білгородській області росії обнаружили через супутник позиції росвійськ.

Ділянка бойових дій у Харківській, Луганській та Донецькій областях

Південний напрямок

Росіяни масштабно не наступали, намагаються покращити ситуацію в обороні.

Карта боїв на півдні України на 12 квітня

Як раніше писав "Телеграф", аналітики розходяться в оцінках того, які великі міста можуть бути атаковані російськими військами в ході зміненої кампанії. Серед них називають Харків, Дніпро та Одесу. При цьому українська армія не може деблокувати обложений Маріуполь — військам необхідне постачання зброї від західних партнерів.