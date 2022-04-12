Рус

Деблокувати Маріуполь: Зеленський розповів, що потрібно українській армії для зняття облоги з міста

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
120
Маріуполь Новина оновлена 12 квітня 2022, 01:25
Маріуполь

Україна все ще потребує постачання зброї та техніки із Заходу

Україна все ще залишається залежною від постачання зброї від міжнародних партнерів, що не дозволяє повністю знищити окупантів на нашій землі.

Про це розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські захисники ще не отримали достатньо зброї, щоб забезпечити швидке завершення війни, а також виконання низки пріоритетних завдань на кшталт деблокування Маріуполя.

"Якби ми отримали літаки та достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми могли б це зробити", — сказав він.

При цьому він висловив переконання, що згодом наша країна отримає все необхідне, проте зараз втрачається не лише час, а й життя людей.

"Це вже відповідальність тих, хто досі тримає потрібну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишається в історії. І залишиться", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, представники полку НГУ "Азов" у Маріуполі ввечері 11 квітня повідомили, що окупанти скинули з безпілотника на місто невідому отруйну речовину, внаслідок чого постраждали щонайменше троє людей.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь #Володимир Зеленський
По Маріуполю росіяни гатять нещадно
В регіонах
Окупанти атакували Маріуполь хімічною зброєю: джерело розкрило деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
По Маріуполю росіяни гатять нещадно
Окупанти атакували Маріуполь хімічною зброєю: джерело розкрило деталі
Дата публікації
Категорія
Олександр Ржавський
Роспропаганда "оживила" вбитого під Києвом екснардепа Ржавського
Дата публікації
Категорія
Окупанти зґвалтували двох дівчаток під Києвом
"Мамо, дуже боляче, мамо!": як повертають до життя дітей, зґвалтованих російськими нелюдами
Дата публікації
Категорія
Карл Нехаммер
"путін перейшов на логіку війни": канцлер Австрії розповів про зустріч з диктатором
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 12 квітня
Війна – день 48: війська росії здійснили хімічну атаку в Маріуполі та бомблять міста, а у світі чекають дефолту рф