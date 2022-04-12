Деблокувати Маріуполь: Зеленський розповів, що потрібно українській армії для зняття облоги з міста

Україна все ще потребує постачання зброї та техніки із Заходу

Україна все ще залишається залежною від постачання зброї від міжнародних партнерів, що не дозволяє повністю знищити окупантів на нашій землі.

Про це розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські захисники ще не отримали достатньо зброї, щоб забезпечити швидке завершення війни, а також виконання низки пріоритетних завдань на кшталт деблокування Маріуполя.

"Якби ми отримали літаки та достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми могли б це зробити", — сказав він.

При цьому він висловив переконання, що згодом наша країна отримає все необхідне, проте зараз втрачається не лише час, а й життя людей.

"Це вже відповідальність тих, хто досі тримає потрібну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишається в історії. І залишиться", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, представники полку НГУ "Азов" у Маріуполі ввечері 11 квітня повідомили, що окупанти скинули з безпілотника на місто невідому отруйну речовину, внаслідок чого постраждали щонайменше троє людей.