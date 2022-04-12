Деблокировать Мариуполь: Зеленский рассказал, что нужно украинской армии для снятия осады с города

Украина все еще нуждается в поставках оружия и техники с Запада

Украина все еще остается зависимой от поставок оружия от международных партнеров, что не позволяет полностью уничтожить оккупантов на нашей земле.

Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинские защитники еще не получили достаточно оружия, чтобы обеспечить быстрое завершение войны, а также выполнение ряда приоритетных задач, вроде деблокирования Мариуполя.

"Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать", — сказал он.

При этом он выразил убеждение, что со временем наша страна получит все необходимое, однако сейчас теряется не только время, но и жизни людей.

"Это уже ответственность тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда остается в истории. И останется", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, представители полка НГУ "Азов" в Мариуполе вечером 11 апреля сообщили, что оккупанты сбросили с беспилотника на город неизвестное ядовитое вещество, вследствие чего пострадали по меньшей мере три человека.