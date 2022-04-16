Переговоры Украины с россией: Зеленский заявил о двух возможных договорах

Глава государства рассказал о том, какие договора могут быть заключены между россией и Украиной

Украина может подписать два договора с россией по итогам двухсторонних переговоров.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский выступая перед журналистами, передает РБК-Украина.

По его словам, один из них может касаться гарантий безопасности, а второй непосредственно соглашения между россией и Украиной.

Зеленский добавил, что россияне хотели бы видеть один договор, в котором будет прописаны все нюансы, однако после Бучи и Бородянки "не все страны готовы сидеть с ними за одним столом".

Поэтому по итогам переговоров может появиться сразу два документа.

Что касается гарантий безопасности, то пока ни одна страна не дала формализованного соглашения на то, чтобы стать гарантом. Вместе с тем он подчеркнул, что некоторые страны "демонстрируют такую готовность". Среди них США, Великобритания, Польша, Турция, Италия, Германия, Франция и ЕС в целом.

Больше никаких деталей Зеленский приводить не стал, заявив, что конкретика может появиться через 7-10 дней.

Как сообщалось ранее, украинский президент рассказал о сложностях с обороной Мариуполя и о том, что россияне стянули туда в шесть раз больше войск, чем в городе украинских военных