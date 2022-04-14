Переговоры с россией: Зеленский рассказал, как повлияла трагедия в Буче

Президент Украины призвал западных партнеров помочь с оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зверства российских войск в Мариуполе и Буче еще больше сузили возможность мирных переговоров с Кремлем.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC.

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Зеленский подчеркнул, что "пережил весь спектр эмоций", когда посетил Бучу на прошлой неделе, а тот день закончил "ни с чем, кроме ненависти к российским военным". Президент Украины в преступлениях оккупантов в Киевской области обвинил Путина и остальную часть российской армии.

"Буча способствует снижению (возможностей для мирных переговоров – ред.)… У них (России – ред.) не будет много других шансов говорить с нами", — заявил он.

Глава государства призвал западные страны еще сильнее нарастить военную поддержку, и в кратчайшие сроки поставить Киеву необходимое вооружение. По его словам, "мощнейшие формирования" ВСУ на востоке Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что геноцид украинцев в Буче всколыхнул мир. На зверства путинских военных отреагировали США, ЕС, Израиль и многие другие страны. При этом продолжают появляться новые свидетельства об оккупации в Киевской области. Так, жительница Бучи рассказала, что российские оккупанты расстреливали мирных граждан просто так. Также появляется информация о множестве изнасилованных и сожженных жертв, в частности, детей.