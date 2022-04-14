Укр

Переговоры с россией: Зеленский рассказал, как повлияла трагедия в Буче

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
378
Зеленский, Путин Новость обновлена 14 апреля 2022, 20:28
Зеленский, Путин

Президент Украины призвал западных партнеров помочь с оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зверства российских войск в Мариуполе и Буче еще больше сузили возможность мирных переговоров с Кремлем.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Зеленский подчеркнул, что "пережил весь спектр эмоций", когда посетил Бучу на прошлой неделе, а тот день закончил "ни с чем, кроме ненависти к российским военным". Президент Украины в преступлениях оккупантов в Киевской области обвинил Путина и остальную часть российской армии.

"Буча способствует снижению (возможностей для мирных переговоров – ред.)… У них (России – ред.) не будет много других шансов говорить с нами", — заявил он.

Глава государства призвал западные страны еще сильнее нарастить военную поддержку, и в кратчайшие сроки поставить Киеву необходимое вооружение. По его словам, "мощнейшие формирования" ВСУ на востоке Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что геноцид украинцев в Буче всколыхнул мир. На зверства путинских военных отреагировали США, ЕС, Израиль и многие другие страны. При этом продолжают появляться новые свидетельства об оккупации в Киевской области. Так, жительница Бучи рассказала, что российские оккупанты расстреливали мирных граждан просто так. Также появляется информация о множестве изнасилованных и сожженных жертв, в частности, детей.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Буча #Владимир Зеленский
Американский беспилотник MQ-9 Reaper
Украина
"Изменят ход войны": Украина может получить самые мощные боевые дроны в мире
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Американский беспилотник MQ-9 Reaper
"Изменят ход войны": Украина может получить самые мощные боевые дроны в мире
Дата публикации
Категория
Конечного пункта направления в официальной документации самолеты не имеют
Что-то странное: необычную активность правительственных самолетов рф заметили в сети
Дата публикации
Категория
Теперь "ОПЗЖ" временно не имеет возможности принимать важные решения на уровне государства
В Раде приостановлена работа фракции ОПЗЖ: детали
Дата публикации
Категория
В россии заявили об "обстреле" брянской области
В россии выдали безумное заявление об "украинском авиаударе"
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"