Укр

Оборона Мариуполя: Зеленский откровенно рассказал о сложностях

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский Новость обновлена 16 апреля 2022, 17:54
Владимир Зеленский

Президент также рассказал, что может спасти ситуацию.

В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский высказался о ситуации в Мариуполе.

Цитирует главу государства "Украинская правда".

Зеленский отметил, что ситуация в Мариуполе тяжелая. Во-первых, рф стянула к осажденному Мариуполю в 6 раз больше своих солдат, чем остается в городе украинских военных, по количеству техники перевес у оккупантов еще больше — в десятки раз. Зеленский заверил, что власти "на связи с ребятами, которые на заблокированном заводе", а разговоры идут "на разных уровнях".

"Они знают, что выполняют самую мощную миссию на сегодняшний день. Так враг их опасается, что количество врага превышает в шесть раз. Несколько кругов блокировки Мариуполя есть", — заявил Зеленский.

Во-вторых, россия потеряла интерес к эвакуации мирных и раненых.

"Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась", — добавил президент.

Кроме того, рф не собирается договариваться насчет военных, ведь путинский режим ненавидит некоторые подразделения.

"Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск (повторение трагедии 2014 года — Ред.)", — заявил глава государства.

Также Зеленский рассказал, что может спасти ситуацию в Мариуполе.

"Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров", — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о двух возможных договорах с рф. Кроме того, президент озвучил потери ВСУ на войне в Украине.

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#Украина #Россия #Владимир Зеленский #Война с Россией
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