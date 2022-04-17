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Лабораторії, теплиці та бар: російський політолог вразив мережу "схемою укриттів" українців у Маріуполі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Бункер Новина оновлена 17 квітня 2022, 20:30
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У росії видали черговий "шедевр" про оборону Маріуполя

Російський політолог Сергій Марков пояснив, чому окупаційні війська не можуть вибити українських захисників з обложеного Маріуполя. Виявляється річ у тому, що у них є свій бункер з баром і дослідницькою лабораторією.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Схема оборони в Маріуполі на Азовсталі. Ось чому бої важкі і чому використовують стратегічну авіацію та потужні бомби", — підписав повідомлення він.

До посту він прикріпив картинку з ілюстративним зображенням якогось підземного укриття.

Хоча в коментарях до посту здебільшого зібралася аудиторія, яка не стала сперечатися зі словами Маркова, але знайшлися й ті, хто посміявся з цієї картинки.

Варто зазначити, що це зображення гуляє інтернетом принаймні з 2018 року і спочатку з’являлося в матеріалах про ідеї облаштування будинків на випадок зомбі-апокаліпсису. Вже в ті часи її критикували за відсутність необхідних у кожному бункері речей, на кшталт вентиляції, резервуарів, душової та звичайно ж борделю.

Як повідомлялося раніше, історик і філософ Михайло Кізілов з окупованого Криму запропонував росіянам йти в наступ із криком "За Батьківщину! За путіна!", що дуже потішило користувачів мережі.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь #Сергій Марков
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