Укр

Лаборатории, теплицы и бар: российский политолог поразил сеть "схемой укрытий" украинцев в Мариуполе

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Бункер Новость обновлена 17 апреля 2022, 20:30
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В россии выдали очередной "шедевр" об обороне Мариуполя

Российский политолог Сергей Марков объяснил, почему оккупационные войска не могут выбить украинских защитников из осажденного Мариуполя. Все дело в том, что у них там есть свой бункер с баром и исследовательской лабораторией.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Схема обороны в Мариуполе на Азовстали. Вот почему бои трудные и почему используют стратегическую авиацию и мощные бомбы", — подписал сообщение он.

К посту он прикрепил картинку с иллюстративным изображением некоего подземного укрытия.

Хотя в комментариях к посту собралась аудитория, которая не стала спорить со словами Маркова, но нашлись и те, кто посмеялся над этой картинкой.

Стоит отметить, что это изображение гуляет по интернету по крайней мере с 2018 года и изначально появлялось в материалах об идеях обустройства домов на случай зомби-апокалипсиса. Уже в те времена ее критиковали за отсутствие необходимых в каждом бункере вещей, вроде вентиляции, резервуаров, душевой и конечно же борделя.

Как сообщалось ранее, историк и философ Михаил Кизилов из оккупированного Крыма предложил россиянам идти в наступление с криком "За Родину! За путина!", что очень позабавило пользователей сети.

Теги:
#Украина #Россия #Мариуполь #Сергей Марков
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