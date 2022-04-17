Лаборатории, теплицы и бар: российский политолог поразил сеть "схемой укрытий" украинцев в Мариуполе
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В россии выдали очередной "шедевр" об обороне Мариуполя
Российский политолог Сергей Марков объяснил, почему оккупационные войска не могут выбить украинских защитников из осажденного Мариуполя. Все дело в том, что у них там есть свой бункер с баром и исследовательской лабораторией.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Схема обороны в Мариуполе на Азовстали. Вот почему бои трудные и почему используют стратегическую авиацию и мощные бомбы", — подписал сообщение он.
К посту он прикрепил картинку с иллюстративным изображением некоего подземного укрытия.
Хотя в комментариях к посту собралась аудитория, которая не стала спорить со словами Маркова, но нашлись и те, кто посмеялся над этой картинкой.
Стоит отметить, что это изображение гуляет по интернету по крайней мере с 2018 года и изначально появлялось в материалах об идеях обустройства домов на случай зомби-апокалипсиса. Уже в те времена ее критиковали за отсутствие необходимых в каждом бункере вещей, вроде вентиляции, резервуаров, душевой и конечно же борделя.
Как сообщалось ранее, историк и философ Михаил Кизилов из оккупированного Крыма предложил россиянам идти в наступление с криком "За Родину! За путина!", что очень позабавило пользователей сети.