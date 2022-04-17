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"Давайте сразу "За царя": сеть негодует от призыва крымского историка идти в бой "за путина"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Давайте сразу "За царя": сеть негодует от призыва крымского историка идти в бой "за путина" Новость обновлена 17 апреля 2022, 14:54

Историка из Крыма высмеяли в сети.

Крымский историк и философ Михаил Кизилов предложил россиянам и крымчанам идти в бой с кличем:​ "За Родину! За путина!", чем вызвал волну негодования в сети среди украинского населения.

Об этом историк, получивший звание магистра в Будапеште, а степень доктора философии в Англии, заявил в эфире "Крым 24".

Михаил Кизилов считает, что такие возгласы в ходе российской "спецоперации" правильные и уместные, сравнив их с боевыми призывами войны 1941-45 гг. Историк предложил заменить "За родину! За Сталина!" на "За родину! За путина!".

В сети такое предложение приняли не очень радушно, предложив историку самому идти в бой с такими криками. Также пользователи сети отметили, что Кизилов, являясь магистром истории и специалист по этнографии народов Крыма, очень плохо знает тему о Второй мировой войне.

Напомним, что ранее в программе главной российской пропагандистки Скабеевой, Алексей Журавлев выдал очередную порцию абсурдных заявлений, заявив, что рф "нанесла удар по центру принятия кокаина". Отметим, что Журавлев известный своими скандальными высказываниями. Самой запоминающейся стала его тирада про бордель с черепахами в Дании.

Теги:
#Россия #Крым
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