РосТВ поразило новым абсурдом: рассказали об авиаударе и кокаине

Российские пропагандисты говорят, что нанесли удар по центру принятия кокаина.

В эфире программе главной пропагандистки Кремля Скабеевой депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета ГД рф по обороне Алексей Журавлев заявил о личной трагедии, но "триумфе" российских войск.

Соответствующее видео разлетелось в соцсетях.

"Наши войска нанесли удар по центру принятия кокаина. Удар неплохой там", — заявил Журавлев.

В комментариях пользователи отметили, что российский политик сам находится под воздействием наркотиков или алкоголя:

Напомним, что Журавлев известный своими скандальными высказываниями. Самой запоминающейся стала его тирада про бордель с черепахами в Дании.

Отметим, что с начала войны российские пропагандисты стали открыто угрожать украинским политикам.

Так, в авторской передаче Антона Красовского российский политик Сергей Миронов заявил, что убийство Зеленского является не только возможным, но и желаемым.