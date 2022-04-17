Укр

РосТВ поразило новым абсурдом: рассказали об авиаударе и кокаине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Журавлев выступил в программе Скабеевой Новость обновлена 17 апреля 2022, 12:27
Журавлев выступил в программе Скабеевой

Российские пропагандисты говорят, что нанесли удар по центру принятия кокаина.

В эфире программе главной пропагандистки Кремля Скабеевой депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета ГД рф по обороне Алексей Журавлев заявил о личной трагедии, но "триумфе" российских войск.

Соответствующее видео разлетелось в соцсетях.

"Наши войска нанесли удар по центру принятия кокаина. Удар неплохой там", — заявил Журавлев.

В комментариях пользователи отметили, что российский политик сам находится под воздействием наркотиков или алкоголя:

Напомним, что Журавлев известный своими скандальными высказываниями. Самой запоминающейся стала его тирада про бордель с черепахами в Дании.

Отметим, что с начала войны российские пропагандисты стали открыто угрожать украинским политикам.

Так, в авторской передаче Антона Красовского российский политик Сергей Миронов заявил, что убийство Зеленского является не только возможным, но и желаемым.

Теги:
#Россия #Пропаганда
От предстоящих ограничений пострадает банковский сектор и экономика рф
Политика
ЕС готовит новый пакет санкций против россии: по чему ударят в этот раз
Дата публикации
Дата публикации
Категория
От предстоящих ограничений пострадает банковский сектор и экономика рф
ЕС готовит новый пакет санкций против россии: по чему ударят в этот раз
Дата публикации
Категория
Спикер Госдумы рф Вячеслав Володин и президент Украины Владимир Зеленский
"Должен выполнить немедленно": в россии в очередной раз выдвинули требования Зеленскому
Дата публикации
Категория
Горящая техника врага является прекрасным успокоительным для украинцев
Боевых машин уже больше 2000: потери россиян в Украине стремительно растут
Дата публикации
Категория
Ракеты прилетели по Броварам с самого утра
Россияне обстреляли ракетами объекты под Киевом: что известно (видео)
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 53 дня
Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду