На росТВ пропагандисты уже обсуждают убийство Зеленского (видео)
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Оккупанты мечтают убить Зеленского, ведь убеждены, что его смерть станет их победой в войне против Украины
На российском телевидении пропагандисты и российские политики открыто обсуждают возможность убийства президента Украины Владимира Зеленского.
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В частности, в авторской передаче Антона Красовского российский политик, руководитель фракции "Справедливая россия" в Государственной думе рф Сергей Миронов заявил, что убийство Зеленского является не только возможным, но и желаемым.
"Надо бомбить те места, где действительно находится центр принятия решений. Те, где находится Зеленский", — ответил он на вопрос ведущего, касаемо бомбежки администрации украинского президента.
"Фантазеры наивные все еще полагают, что их ракеты долетают до целей. Психушка на минималках", — комментируют заявления российского нардепа в соцсетях.
В комментариях под опубликованным видео, где российский депутат иронически говорит о необходимости убить украинского президента Владимира Зеленского, пользователи саркастически обсуждают систематические неудачи российской армии в Украине.
Есть и такие, кто сравнивает самого депутата Миронова и его скандальные заявления с прокремлевским политиком Жириновским, всем сердцем ненавидевшем Украину и призвавшим бомбить ее в новогоднюю ночь.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на одном из российских телевизионных каналов пропагандист и военный корреспондент Александр Сладков откровенно признался, что вражеская армия намеренно разрушила украинский Мариуполь.
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