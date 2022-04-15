На росТВ пропагандисты уже обсуждают убийство Зеленского (видео)

Оккупанты мечтают убить Зеленского, ведь убеждены, что его смерть станет их победой в войне против Украины

На российском телевидении пропагандисты и российские политики открыто обсуждают возможность убийства президента Украины Владимира Зеленского.

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В частности, в авторской передаче Антона Красовского российский политик, руководитель фракции "Справедливая россия" в Государственной думе рф Сергей Миронов заявил, что убийство Зеленского является не только возможным, но и желаемым.

"Надо бомбить те места, где действительно находится центр принятия решений. Те, где находится Зеленский", — ответил он на вопрос ведущего, касаемо бомбежки администрации украинского президента.

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"Фантазеры наивные все еще полагают, что их ракеты долетают до целей. Психушка на минималках", — комментируют заявления российского нардепа в соцсетях.

В комментариях под опубликованным видео, где российский депутат иронически говорит о необходимости убить украинского президента Владимира Зеленского, пользователи саркастически обсуждают систематические неудачи российской армии в Украине.

Есть и такие, кто сравнивает самого депутата Миронова и его скандальные заявления с прокремлевским политиком Жириновским, всем сердцем ненавидевшем Украину и призвавшим бомбить ее в новогоднюю ночь.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что на одном из российских телевизионных каналов пропагандист и военный корреспондент Александр Сладков откровенно признался, что вражеская армия намеренно разрушила украинский Мариуполь.