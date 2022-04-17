РосТБ вразило новим абсурдом: розповіли про авіаудар та кокаїн

Російські пропагандисти кажуть, що завдали удару по центру прийняття кокаїну.

В ефірі програмі головної пропагандистки Кремля Скабеєвої депутат Держдуми і перший заступник голови комітету ГД росії з оборони Олексій Журавльов заявив про особисту трагедію, але "тріумф" російських військ.

Відповідне відео розлетілося у соцмережах.

"Наші війська завдали удару по центру прийняття кокаїну. Удар непоганий там", — заявив Журавльов.

У коментарях користувачі зазначили, що російський політик сам перебуває під впливом наркотиків чи алкоголю:

Нагадаємо, що Журавльов відомий своїми скандальними висловлюваннями. Найзапашнішою стала його тирада про бордель з черепахами в Данії.

Зазначимо, що з початку війни російські пропагандисти відкрито загрожували українським політикам.

Так, в авторській передачі Антона Красовського російський політик Сергій Миронов заявив, що вбивство Зеленського є не лише можливим, а й бажаним.