РосТБ вразило новим абсурдом: розповіли про авіаудар та кокаїн
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Російські пропагандисти кажуть, що завдали удару по центру прийняття кокаїну.
В ефірі програмі головної пропагандистки Кремля Скабеєвої депутат Держдуми і перший заступник голови комітету ГД росії з оборони Олексій Журавльов заявив про особисту трагедію, але "тріумф" російських військ.
Відповідне відео розлетілося у соцмережах.
"Наші війська завдали удару по центру прийняття кокаїну. Удар непоганий там", — заявив Журавльов.
У коментарях користувачі зазначили, що російський політик сам перебуває під впливом наркотиків чи алкоголю:
Нагадаємо, що Журавльов відомий своїми скандальними висловлюваннями. Найзапашнішою стала його тирада про бордель з черепахами в Данії.
Зазначимо, що з початку війни російські пропагандисти відкрито загрожували українським політикам.
Так, в авторській передачі Антона Красовського російський політик Сергій Миронов заявив, що вбивство Зеленського є не лише можливим, а й бажаним.
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