На росТБ пропагандисти вже обговорюють вбивство Зеленського (відео)

Окупанти мріють вбити Зеленського, адже переконані, що його смерть стане їхньою перемогою у війні проти України

На російському телебаченні пропагандисти та російські політики відкрито обговорюють можливість убивства президента України Володимира Зеленського.

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Зокрема, в авторській передачі Антона Красовського російський політик, керівник фракції "Справедлива росія" у Державній думі росії сергій миронов заявив, що вбивство Зеленського є не тільки можливим, а й бажаним.

"Треба бомбардувати ті місця, де дійсно знаходиться центр прийняття рішень. Ті, де знаходиться Зеленський", — відповів він на питання ведучого щодо бомбардування адміністрації українського президента.

Заява росполітика на ТБ

"Фантазери наївні все ще гадають, що їхні ракети долітають до цілей. Псіхушка на мінімалках", — коментують заяви російського нардепа у соцмережах.

У коментарях під опублікованим відео, в якому російський депутат іронічно говорить про потребу вбити українського президента Володимира Зеленського, користувачі саркастично обговорюють систематичні невдачі російської армії в Україні.

Є й такі, хто порівнює самого депутата Миронова та його скандальні заяви із прокремлівським політиком Жириновським, який усім серцем ненавидів Україну та закликав бомбити її у новорічну ніч.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, на одному з російських телевізійних каналів пропагандист та військовий кореспондент Олександр Сладков відверто зізнався, що ворожа армія навмисно зруйнувала український Маріуполь.