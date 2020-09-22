Депутат Госдумы в прямом эфире выдал небылицу о том, что в Дании можно "законно" изнасиловать черепаху: сеть взорвалась от смеха

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлёв заявил, что в Дании работают притоны, в которых можно изнасиловать черепаху.

Депутат Алексей Журавлев на государственном телеканале "Россия1" заявил, что в Дании работает "балаган для педофилов", где насилуют черепах. Таким образом политик раскритиковал участников детского телешоу в Дании.

Об этом депутат заявил в эфире политического ток-шоу.

"Вдумайтесь в это, что происходит. У них первый порнобалаган открылся для зоофилов. Представляете? Для зоофилов в Дании официально работает — можно прийти туда, не знаю, черепаху изнасиловать, — сказал Журавлев.

Депутат ГосДумы заявляет, что в Дании работает "балаган для педофилов", где насилуют черепах.

Государственный телеканал "Россия1" это транслирует. Нас облагают всё новыми налогами, чтобы выдавать десятки миллиардов на финансирование ГосДумы и гостелеканалов. pic.twitter.com/mYQsy1o6nF — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 22, 2020

Видео постят пользователи социальной сети Twitter и возмущаются, что платят налоги на финансирование ГосДумы и гостелеканалов.

Как сообщалось, в столице РФ открылась новая экспозиция, которая находится в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу, посвященная годовщине Победы.