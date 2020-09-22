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Депутат Госдумы в прямом эфире выдал небылицу о том, что в Дании можно "законно" изнасиловать черепаху: сеть взорвалась от смеха

Депутат Госдумы в прямом эфире выдал небылицу о том, что в Дании можно "законно" изнасиловать черепаху: сеть взорвалась от смеха
19:20 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлёв заявил, что в Дании работают притоны, в которых можно изнасиловать черепаху.

Депутат Алексей Журавлев на государственном телеканале "Россия1" заявил, что в Дании работает "балаган для педофилов", где насилуют черепах.  Таким образом политик раскритиковал участников детского телешоу в Дании.

Об этом депутат заявил в эфире политического ток-шоу. 

"Вдумайтесь в это, что происходит. У них первый порнобалаган открылся для зоофилов. Представляете? Для зоофилов в Дании официально работает — можно прийти туда, не знаю, черепаху изнасиловать, — сказал Журавлев.

Видео постят пользователи социальной сети Twitter и возмущаются, что платят налоги на финансирование ГосДумы и гостелеканалов.

Как сообщалось, в столице РФ открылась новая экспозиция, которая находится в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу, посвященная годовщине Победы.

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Россия, Государственная Дума России.

Автор:

Телеграф
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