Дна нет: портрет террориста Гиви повесили в Третьяковской галерее

В Москве на Крымском Валу в новой Третьяковской галерее появилась экспозиция с изображениями боевиков ДНР. Об этом сообщили в Твиттере.

В столице РФ открылась новая экспозиция, которая находится в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу, посвященная годовщине Победы.

Но содержание вызывает недоумение.

На стенах видны не только полотна с ветеранами 1945-го, но и также, по какой-то причине, полотна с изображением "героев ДНР".

В соцсетях данная новость вызвала массу возмущенных коментариев.

«Это мы то с вами отлично знаем, кем на самом деле были эти новоиспечённые хэрои, но вот детям мозги промывают - вот это страшная беда, которая однажды приведёт нас по разные стороны баррикад», «Уровень «произведений культуры», в данном случае, по содержанию и форме абсолютно соответствует их адептам», «Позорище-то какое.. еще бы в Лаврушинский и рядом с "Богатырями" или "Апофеозом войны", - отмечают в комментариях.

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