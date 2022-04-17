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"Давайте одразу "За царя": мережа обурюється від заклику кримського історика йти в бій "за путіна"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Давайте одразу "За царя": мережа обурюється від заклику кримського історика йти в бій "за путіна" Новина оновлена 17 квітня 2022, 14:54

Історика з Криму висміяли у мережі.

Кримський історик і філософ Михайло Кізілов запропонував росіянам та кримчанам йти в бій із кличем: "За Батьківщину! За путіна!", чим викликав хвилю обурення в мережі серед українського населення.

Про це історик, який отримав звання магістра в Будапешті, а ступінь доктора філософії в Англії заявив в ефірі "Крим 24".

Михайло Кізілов вважає, що такі вигуки в ході російської "спецоперації" правильні та доречні, порівнявши їх із бойовими закликами війни 1941-45 р.р. Історик запропонував замінити "За батьківщину! За Сталіна!" на "За батьківщину! За путіна!".

У мережі таку пропозицію прийняли не дуже привітно, запропонувавши історику самому йти у бій із такими криками. Також користувачі мережі зазначили, що Кізілов, бувши магістром історії та фахівець із етнографії народів Криму, дуже погано знає тему про Другу світову війну.

Нагадаємо, що раніше в програмі головної російської пропагандистки Скабеєвої, Олексій Журавльов видав чергову порцію абсурдних заяв, заявивши, що рф "завдала удару по центру прийняття кокаїну". Зазначимо, що Журавльов відомий своїми скандальними висловлюваннями. Найзапашнішою стала його тирада про бордель з черепахами в Данії.

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#Росія #Крим
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