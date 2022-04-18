Збили не всі: окупанти з самого ранку вдарили ракетами на Дніпропетровщині

Не всі снаряди росіян встигли ліквідувати

Ранок понеділка, 18 квітня, для багатьох українців розпочався зі звуків сирен та вибухів — так було і на території Дніпропетровської області. Засоби протиповітряної оборони спрацювали, але вдалося збити не всі ракети.

Про це у ранковому зверненні розповів керівник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначається, що повітряна тривога на Дніпропетровщині була оголошена о 6:38, за півгодини після чого почули перші вибухи у Дніпрі та на околицях міста.

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Як пояснив Резніченко, росіяни вдарили ракетами по області. Засоби ППО збили 60% снарядів, але решта, на жаль, долетіли.

Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали.

У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру.

Що зараз відбувається у Дніпрі?

Як добре видно з карт бойових дій, російські військові активно намагаються пробитися на територію Дніпропетровської області з боку Миколаєва та Херсона, але їх досі так і не підпустили до адмінкордону.

Карта бойових дій у регіоні

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок ударів росіян у Дніпрі вже повністю розбито аеропорт.