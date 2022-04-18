Ракетний удар росіян по Львову: є загиблі та поранені
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Серед постраждалих є дитина
Внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову загинули шестеро людей, ще 11 постраждали.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
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"За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці сталося чотири ракетні удари по Львову. Три — по об’єкту військової інфраструктури. Один — по шиномонтажу. Внаслідок влучень сталися пожежі. Гасіння ще триває", — повідомив голова ОВА.
За його словами, об’єкти зазнали суттєвих пошкоджень.
"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цей час відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих — одна дитина. Дані уточнюються", — зазначив Козицький.
Пізніше мер Львова Андрій Садовий уточнив, що кількість потерпілих під час обстрілу збільшилася до 11 людей.
"Попередньо загинули 6 людей. 11 поранено, серед них 1 дитину. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. У ньому живуть евакуйовані українці", — повідомив Садовий.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував останні карти боїв у Маріуполі — крім заводу "Азовсталь" у місті фіксують ймовірні осередки опору українських військових.
Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що для розблокування Маріуполя потрібне важке озброєння, його можуть застосувати непрямим способом, а для "обміну" міста.