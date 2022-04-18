Земля тобі бетоном: в Україні знищено ще одного з найвищих офіцерів рф

Українська армія продовжує знищувати окупантів

Командир 49-ї зенітної ракетної бригади рф полковник Гришин Іван зі Смоленська був ліквідований на 54-й день війни Росії в Україні.

Про це повідомляється на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Фейсбуку.

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"Українське сафарі 2.0" продовжується. Зустрічайте "свіжого" окупанта зі складу збройних сил росії. Командир 49-ї зенітної ракетної бригади полковник Гришин Іван зі Смоленська. Заблукав на "навчаннях", але вже повернувся додому. Земля вам бетоном, тварюки!", — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні був убитий генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу росії Яків Рязанцев.

Крім того, повідомлялося, що втрати окупантів у війні проти України перевищили 27 тисяч людей. Так вважає екс-глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Він також зазначив, що якщо загиблими рахувати 27-28 тисяч російських військових, то кількість поранених приблизно вдвічі-втричі більша.