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ЗМІ Британії прямо закликають НАТО вступитися за Україну

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Зруйноване українське місто Новина оновлена 17 квітня 2022, 19:49
Зруйноване українське місто

На Заході все частіше лунають заклики щодо військового втручання НАТО у російсько-українську війну.

Британське видання закликало НАТО не мовчазно спостерігати за ситуацією в Україні, а безпосередньо втрутитися у конфлікт.

Про це написав колумніст The Guardian Саймон Тісделл.

Тісделл вважає, що росія після ганебної поразки під Києвом, а також втрати флагмана Чорноморського флоту рф крейсера "Москви" зможе перегрупувати війська і завдати потужного удару по Донбасу, що призведе до великих втрат у ЗСУ. Журналіст зазначив, що у такій ситуації на фронті може виникнути тупикова ситуація.

"У міру того, як розгортається цей жах, НАТО, наймогутніший у світі військовий альянс, очолюваний США, сидітиме склавши руки, очевидно, готовий, у разі потреби, спостерігати, як Україну розчленовують по крихтах", — написав Тісделл.

Також колумніст зазначив, що Захід зробив багато для України, але цього все одно замало.

"Західні лідери мають менше говорити й більше робити, а якщо нічого не допомагає, бути готовим до військового втручання", — вважає Тісделл.

Додамо, у The Guardian вже закликали Захід втрутитися у війну в Україні: ввести війська та підвести флот до Одеси.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що впіймали генерала НАТО. До слова, в Альянсі вважають, що новий виток війни в Україні буде швидшим та кривавішим.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
Зруйноване українське місто
Україна
ЗМІ Британії прямо закликають НАТО вступитися за Україну
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Зруйноване українське місто
ЗМІ Британії прямо закликають НАТО вступитися за Україну
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