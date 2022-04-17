ЗМІ Британії прямо закликають НАТО вступитися за Україну

На Заході все частіше лунають заклики щодо військового втручання НАТО у російсько-українську війну.

Британське видання закликало НАТО не мовчазно спостерігати за ситуацією в Україні, а безпосередньо втрутитися у конфлікт.

Про це написав колумніст The Guardian Саймон Тісделл.

Тісделл вважає, що росія після ганебної поразки під Києвом, а також втрати флагмана Чорноморського флоту рф крейсера "Москви" зможе перегрупувати війська і завдати потужного удару по Донбасу, що призведе до великих втрат у ЗСУ. Журналіст зазначив, що у такій ситуації на фронті може виникнути тупикова ситуація.

"У міру того, як розгортається цей жах, НАТО, наймогутніший у світі військовий альянс, очолюваний США, сидітиме склавши руки, очевидно, готовий, у разі потреби, спостерігати, як Україну розчленовують по крихтах", — написав Тісделл.

Також колумніст зазначив, що Захід зробив багато для України, але цього все одно замало.

"Західні лідери мають менше говорити й більше робити, а якщо нічого не допомагає, бути готовим до військового втручання", — вважає Тісделл.

Додамо, у The Guardian вже закликали Захід втрутитися у війну в Україні: ввести війська та підвести флот до Одеси.

Читайте також: Категорія Новини Росії росія вже загрожує НАТО "ненавмисним" зіткненням РФ "занепокоєна" військовою активністю в арктичному регіоні

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що впіймали генерала НАТО. До слова, в Альянсі вважають, що новий виток війни в Україні буде швидшим та кривавішим.