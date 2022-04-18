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Ле Пен вважає росію "великою державою"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Марін Ле Пен вважають "подругою Путіна" через її погляди Новина оновлена 18 квітня 2022, 18:09
Марін Ле Пен вважають "подругою Путіна" через її погляди

На думку ультраправої кандидатки у президенти, Європа має зблизитись з Росією.

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен, які нещодавно довелося пояснювати свою позицію щодо України, назвала Росію "великою державою" та закликала Європу налагодити з країною-агресором стосунки.

Про це йшлося у її передвиборчій заяві перед другим туром виборів, який має відбутися 24 квітня.

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За словами Ле Пен, Європа має налагодити відносини з Росією для того, щоб не допустити союзку Москви та Китаю. На думку кандидатки у президенти Франції, союз Європи з країною-агресором — це важлива умова безпеки континенту та Франції, зокрема.

"Уявіть: найбільша країна у світі (РФ — ред.) поєднається з країною з найбільшим населенням (Китай — ред.). Перший виробник сировини у світі, Росія, з першим світовим заводом, Китаєм, щоб створити, припустимо, першу військову силу у світі. Я гадаю, що це велика небезпека. Тому потрібно дипломатичними заходами, доки війна не закінчиться, доки угода не підписана, уникати цього злиття, яке ризикує стати великою небезпекою XXI століття для нас", — заявила ультраправа кандидатка.

Варто зазначити, що Марін Ле Пен є лідером партії "Національне об'єднання". Перед першим туром виборів у Франції вона заявила, що у разі її перемоги у президентських перегонах країна вийде зі складу НАТО. Окрім цього, Ле Пен додала, що коли війна в Україні закінчиться, вона запропонує стратегічне зближення НАТО та РФ.

Нагадаємо, що у першому турі виборів Марін Ле Пен програла чинному президенту Франції Емануелю Макрону, однак відрив був мінімальним. Після цього більшість кандидатів, які не вийшли у лідери президентських перегонів, закликали своїх виборців у другому турі підтримати Макрона і не дати можливості ультраправим прийти до влади. Єдиним, хто закликав голосувати за Ле Пен, став лідер ще однієї ультраправої партії "Реконкіста" Ерік Земмур, який може розраховувати на близько 7% голосів.

Теги:
#Європа #Китай #Франція #Росія #Марін Ле Пен
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