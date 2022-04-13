"Подруга" путіна Ле Пен обіцяє вивести Францію з НАТО, але залишити в ЄС

У разі перемоги на виборах Франція може вийти з Альянсу

Кандидатка в президенти Франції і лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що у разі її перемоги на виборах Франція вийде із НАТО, проте виводити країну з Європейського Союзу у її плани не входить.

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"Ми вийдемо з НАТО у разі моєї перемоги. Проте виходити з Європейського Союзу не плануємо. Це не моя ціль. Але я хочу, щоб ця європейська структура еволюціонувала", — заявила вона.

Окрім цього, Ле Пен додала, що коли війна в Україні закінчиться, вона запропонує стратегічне зближення НАТО та російської федерації.

Пізніше кандидатка у президенти виступила зі ще однієї заявою, в якій більш детально пояснила свою позицію щодо Альянсу, наголосивши, що вела мову не про вихід із НАТО, а про вихід із її спільних командних структур, — пише "Іnterfax".

Також Ле Пен нагадала, що Франція покинула інтегровані структури командування НАТО у 1966 році, коли при владі був Шарль де Голль. Повернулась країна до цих структур у 2009 році, за Ніколя Саркозі.

Також вона попередила, що якщо у ЄС з'явиться спільне військове командування, вона проти того, щоб передавати туди французькі війська.

Варто відзначити, що на думку політолога та директора Агентства моделювання ситуацій Віталія Бали вибори президента у Франції важливі для України та Євросоюзу, адже у разі перемоги Марін Ле Пен, яка має досить щільні зв'язки із росією, ситуація всередині самого ЄС може кардинально змінитися.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що чинному президентові Емманюелю Макрону вдалося обійти ультраправого кандидата Марін Ле Пен у першому турі президентських виборів у Франції. Тепер в країні готуються обирати лідера вдруге.