Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" проаналізував, чим вибори президента Франції важливі для інших країн

У Франції 10 квітня відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними, перемагає чинний президент Франції Еммануель Макрон.

Набравши понад 27%, він обходить головну конкурентку – лідера ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка має в районі 23,5% голосів.

На горизонті – другий тур, що відбудеться 24 квітня.

На щастя, поки що не виправдовуються припущення деяких аналітиків, що Ле Пен може оминути Макрона.

На жаль, підтримка головної конкурентки чинного президента, відомої щільними зв’язками з Кремлем, є досить високою.

Важливо розуміти, що вибори у Франції важливі не лише для Франції, а й для України та Євросоюзу. Адже у разі перемоги Марін Ле Пен ситуація всередині самого ЄС може кардинально змінитися…