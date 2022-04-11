Рус

Вибори у Франції важливі для України та Євросоюзу - Віталій Бала

Автор
Віталій Бала Віталій Бала
Дата публікації
Читать на русском
Автор
151
Марін Ле Пен та Еммануель Макрон Новина оновлена 11 квітня 2022, 13:54
Марін Ле Пен та Еммануель Макрон

Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" проаналізував, чим вибори президента Франції важливі для інших країн

У Франції 10 квітня відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними, перемагає чинний президент Франції Еммануель Макрон.

Набравши понад 27%, він обходить головну конкурентку – лідера ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка має в районі 23,5% голосів.

На горизонті – другий тур, що відбудеться 24 квітня.

На щастя, поки що не виправдовуються припущення деяких аналітиків, що Ле Пен може оминути Макрона.

На жаль, підтримка головної конкурентки чинного президента, відомої щільними зв’язками з Кремлем, є досить високою.

Важливо розуміти, що вибори у Франції важливі не лише для Франції, а й для України та Євросоюзу. Адже у разі перемоги Марін Ле Пен ситуація всередині самого ЄС може кардинально змінитися…

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Франція #Вибори
Володимир Зеленський
Політика
росія хоче зробити Маріуполь показово знищеним містом — Зеленський
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
росія хоче зробити Маріуполь показово знищеним містом — Зеленський
Дата публікації
Категорія
Морські ворота Донбасу - ціль номер один для російської армії
Крайній бій за Маріуполь? Пост українських морпіхів наробив шуму в мережі — правда це чи фейк
Дата публікації
Категорія
Еммануель Макрон та Марін Ле Пен
Вибори у Франції: Макрон обійшов Ле Пен у першому турі з мінімальним відривом
Дата публікації
Категорія
Боєць ССО розповів, як росіяни можуть наступати на Донбасі
Удар на Покровськ та Харків, ракетні обстріли Дніпра, — боєць спецназу описав сценарій битви за Донбас
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 11 квітня
Війна - день 47: росіяни перекидають сили на Харків та Дніпро, а Україна посилює армію новою зброєю