Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" проанализировал, чем выборы президента Франции важны для других стран

Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов. Согласно официальным данным, побеждает действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

Набрав более 27%, он обходит главную конкурентку – лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, у которой в районе 23,5%.

На горизонте – второй тур, который состоится 24 апреля.

К счастью, пока не оправдываются предположения некоторых аналитиков, что Ле Пен может обойти Макрона.

К несчастью, поддержка главной конкурентки действующего президента, известной плотными связями с Кремлем, довольно высока.

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Важно понимать, что выборы во Франции важны не только для Франции, но и для Украины, а также Евросоюза. Ведь в случае победы Марин Ле Пен, ситуация внутри самого ЕС может кардинально измениться.

Из позитива – шансы у Макрона намного более предпочтительные. Особенно после того, как занявший третье место (почти 22%) левый кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон призывал своих сторонников ни в коем случае не поддерживать Ле Пен во втором туре. В аналогичном ключе, кстати, высказалось большинство кандидатов, не вышедших во второй тур.

Еще один позитив – Россия вряд ли сможет сейчас так открыто вмешиваться в выборы, как ранее. В той же Франции после ошибок прошлых лет имеются определенные структуры для противодействия подобному вмешательству.

Для Макрона главное за оставшиеся до второго тура две недели направить усилия на то, чтобы явка во втором туре была достаточно высокой. Нужно стимулировать людей идти на избирательные участки. Тогда у Ле Пен практически не будет шансов.

Украине эти выборы важны, потому что нам не нужно в добавку к пророссийскому руководству Венгрии и Сербии получить еще одно подобное государство в ЕС. Да еще и государство, являющееся одним из лидеров Евросоюза.

Если говорить о настроениях французского общества касательно российско-украинской войны, то они точно не изменяться даже в случае практически нереальной победы Ле Пен. Которая сама вынуждена вести определенную антивоенную риторику, чтобы не отвернуть от себя сторонников. Потому что чаще именно обычные граждане давят на власти, на политиков своих стран (в той же Франции, в Германии), чтобы те принимали соответствующие решения касательно помощи Украине.

Европейская, американская общественность – солидарна с нами. Особенно после того, как были обнародованы российские зверства, совершаемые во временно оккупированных городах.

Я регулярно смотрю французское телевидение. И там даже ведущие открыто симпатизируют Украине, переживают за нас, осуждают российскую агрессию.

Резюмируя: поддержка Украины со стороны Франции будет только расти, независимо от исхода выборов. Но выборы, скорее всего, выиграет Макрон.