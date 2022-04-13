"Подруга" путина Ле Пен обещает вывести Францию из НАТО, но оставить в ЕС
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В случае победы на выборах Франция может выйти из Североатлантического союза
Кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция выйдет из НАТО, однако выводить страну из Европейского Союза в ее планы не входит.
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"Мы выйдем из НАТО в случае моей победы. Однако выходить из ЕС не планируем. Это не моя цель. Но я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала", — заявила она.
Кроме того, Ле Пен добавила, что когда война в Украине закончится, она предложит стратегическое сближение НАТО и российской федерации.
Позже кандидатка в президенты выступила с еще одним заявлением, в котором более подробно объяснила свою позицию по Альянсу, подчеркнув, что шла речь не о выходе из НАТО, а о выходе из ее совместных командных структур, — пишет "Interfax".
Также Ле Пен напомнила, что Франция покинула интегрированные структуры командования НАТО в 1966 году, когда у власти был Шарль де Голль. Вернулась страна в эти структуры в 2009 году, при Николя Саркози.
Также она предупредила, что, если у ЕС появится совместное военное командование, она против того, чтобы передавать туда французские войска.
Следует отметить, что, по мнению политолога и директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, выборы президента во Франции важны для Украины и Евросоюза, ведь в случае победы Марин Ле Пен, которая имеет достаточно плотные связи с россией, ситуация внутри самого ЕС может кардинально измениться.
Ранее Телеграф также сообщал, что действующему президенту Эмманюэлю Макрону удалось обойти ультраправого кандидата Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции. Теперь в стране готовятся выбирать лидера во второй раз.
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