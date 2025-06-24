Як не зваритись під час поїздки у спеку: 4 дієві лайфхаки
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Спека не дає спокійно жити всюди — вдома, вночі, під час поїздки
Коли температура за вікном стрімко зростає, навіть коротка поїздка може перетворитися на справжнє випробування. Особливо, якщо ви їздите у громадському транспорті чи автомобілі без кондиціонера.
Щоб уникнути перегріву та зберегти бадьорість, варто заздалегідь підготуватися. Є кілька простих, але ефективних способів, які допоможуть пережити спеку з меншим дискомфортом і про них розповіли в "Наше місто".
Що допоможе в дорозі
- Заздалегідь заморожена пляшка з водою або акумулятор холоду — прості, але дуже ефективні засоби. Їх можна прикладати до лоба, шиї, потилиці, зап’ясть, ліктів чи навіть підборіддя;
- Якщо берете з собою акумулятор холоду — захопіть і невеликий рушник. Змочіть його водою, обмотайте навколо акумулятора й заморозьте. Під час поїздки рушник можна покласти на голову чи лоб;
- Не забувайте про найпростіше — періодичне вмивання;
- Портативний вентилятор. Багато з них працюють бездротово — на вбудованих акумуляторах, які заряджаються через USB. Їх можна підключати до пауербанків, ноутбуків або навіть прикурювача в авто.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко охолонути у спеку після прогулянки.