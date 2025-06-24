Как не свариться во время поездки в жару: 4 действенных лайфхака

Жара не дает спокойно жить повсюду — дома, ночью, во время поездки

Когда температура за окном стремительно растет, даже короткая поездка может превратиться в настоящее испытание. Особенно, если вы ездите в общественном транспорте или автомобиле без кондиционера.

Чтобы избежать перегрева и сохранить бодрость, следует заранее подготовиться. Есть несколько простых, но эффективных способов, которые помогут пережить жару с меньшим дискомфортом и о них рассказали в "Нашем городе".

Что поможет в дороге

Заранее замороженная бутылка с водой или аккумулятор холода – простые, но очень эффективные средства. Их можно прикладывать ко лбу, шее, затылку, запястьям, локтям или даже подбородку;

Если берете с собой аккумулятор холода – захватите и небольшое полотенце. Смочите его водой, обмотайте вокруг аккумулятора и заморозьте. Во время поездки полотенце можно положить на голову или на лоб;

Не забывайте о самом простом — периодическом умывании;

Портативный вентилятор. Многие работают беспроводно — на встроенных аккумуляторах, которые заряжаются через USB. Их можно подключать к повербанкам, ноутбукам или даже прикуривателям в авто.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро остыть в жару после прогулки.