Ни за что не догадаетесь об этом методе. Как на несколько градусов снизить температуру дома

Охладить помещение на несколько градусов помогут растения

В разгар жары кондиционер кажется единственным спасением, но охладить комнату можно и естественным способом — с помощью комнатных растений. Некоторые из них реально снижают температуру воздуха в помещении.

Благодаря процессу, во время которого листья испаряют влагу, окружающий воздух становится более влажным и прохладным. Такой естественный механизм помогает снизить температуру в комнате на несколько градусов и одновременно улучшает циркуляцию воздуха, объяснили в "Нашем городе".

К наиболее эффективным растениям, охлаждающим помещение, относятся:

Фикус эластик – благодаря большим листьям он не только удерживает влагу, но и гармонично вписывается в интерьер. Важно: не ставьте его под прямое солнце — это может навредить;

– благодаря большим листьям он не только удерживает влагу, но и гармонично вписывается в интерьер. Важно: не ставьте его под прямое солнце — это может навредить; Алоэ вера – кроме известных лечебных свойств, алоэ также естественно увлажняет воздух, способствуя охлаждению комнаты;

– кроме известных лечебных свойств, алоэ также естественно увлажняет воздух, способствуя охлаждению комнаты; Аглаонема – декоративное растение из Китая, которое очищает воздух и создает приятную прохладу, особенно в удушающих помещениях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть семь советов, чем закрыть окна во время жары, чтобы стало прохладнее.