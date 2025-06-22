Ни за что не догадаетесь об этом методе. Как на несколько градусов снизить температуру дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 743
Охладить помещение на несколько градусов помогут растения
В разгар жары кондиционер кажется единственным спасением, но охладить комнату можно и естественным способом — с помощью комнатных растений. Некоторые из них реально снижают температуру воздуха в помещении.
Благодаря процессу, во время которого листья испаряют влагу, окружающий воздух становится более влажным и прохладным. Такой естественный механизм помогает снизить температуру в комнате на несколько градусов и одновременно улучшает циркуляцию воздуха, объяснили в "Нашем городе".
К наиболее эффективным растениям, охлаждающим помещение, относятся:
- Фикус эластик – благодаря большим листьям он не только удерживает влагу, но и гармонично вписывается в интерьер. Важно: не ставьте его под прямое солнце — это может навредить;
- Алоэ вера – кроме известных лечебных свойств, алоэ также естественно увлажняет воздух, способствуя охлаждению комнаты;
- Аглаонема – декоративное растение из Китая, которое очищает воздух и создает приятную прохладу, особенно в удушающих помещениях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть семь советов, чем закрыть окна во время жары, чтобы стало прохладнее.