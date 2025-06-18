Станет в разы прохладнее: семь советов, чем закрыть окна во время жары

В жару квартиры и дома быстро нагреваются

В летнюю жару помещение может сильно нагреваться из-за прямых солнечных лучей. Чтобы сохранить комфортную температуру без использования кондиционера можно закрыть окна,

Выбор оптимального метода защиты от прямых солнечных лучей зависит от потребностей, бюджета и стиля интерьера, а если комбинировать их, то можно достичь большего эффекта. О них объяснили на " Мoyo ".

Чем закрыть окна от солнца

Шторы. В зависимости от потребностей их делят на:

Шторы Black-out. Эти плотные шторы не пропускают свет, обеспечивая полное затмение помещения. Они идеально подходят для спален или комнат, где требуется максимальная защита от солнца;

Эти плотные шторы не пропускают свет, обеспечивая полное затмение помещения. Они идеально подходят для спален или комнат, где требуется максимальная защита от солнца; Конструкция "день-ночь". Сочетает плотные и прозрачные ткани, что позволяет регулировать уровень освещенности и защиты от тепла в течение дня;

Сочетает плотные и прозрачные ткани, что позволяет регулировать уровень освещенности и защиты от тепла в течение дня; Рулонные или шторы плиссе. Можно монтировать непосредственно на раму окна, что позволяет закрыть только стекло. Некоторые модели интегрируются в систему "умный дом", что позволяет автоматически регулировать их положение.

Жалюзи. Горизонтальные или вертикальные жалюзи позволяют регулировать поток света и тепла. Бамбуковые модели добавляют эстетики, а металлические – нагреваются;

Горизонтальные или вертикальные жалюзи позволяют регулировать поток света и тепла. Бамбуковые модели добавляют эстетики, а металлические – нагреваются; Роллеты. Наружные роллеты устанавливаются над окнами, блокируя прямые солнечные лучи;

Наружные роллеты устанавливаются над окнами, блокируя прямые солнечные лучи; Маркизы – отличный вариант для наружного затенения окон без перекрывания самого отверстия или витрины;

отличный вариант для наружного затенения окон без перекрывания самого отверстия или витрины; Солнцезащитная пленка (тонировочная пленка, фольга, бумага). Они наклеиваются на стекло, уменьшая проникновение тепла, сохраняя при этом видимость изнутри. Однако два последних варианта препятствуют попаданию света, потому и днем нужно будет включать свет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как легко избавиться от старой краски на стенах.