Стане в рази прохолодніше: сім порад, чим закрити вікна під час спеки

В спеку квартири та будинки швидко нагріваються

У літню спеку приміщення може сильно нагріватися через прямі сонячні промені. Аби зберегти комфортну температуру без використання кондиціонера можна закрити вікна,

Вибір оптимального методу захисту від прямих сонячних променів залежить від потреб, бюджету та стилю інтер'єру, а якщо комбінувати їх, то можна досягти більшого ефекту. Про них пояснили на "Мoyo".

Чим закрити вікна від сонця

Штори. Залежно від потреб, їх поділяють на:

Штори Black-out. Ці щільні штори не пропускають світло, забезпечуючи повне затемнення приміщення. Вони ідеально підходять для спалень або кімнат, де потрібен максимальний захист від сонця;

Ці щільні штори не пропускають світло, забезпечуючи повне затемнення приміщення. Вони ідеально підходять для спалень або кімнат, де потрібен максимальний захист від сонця; Конструкція "день-ніч". Поєднує щільні та прозорі тканини, що дозволяє регулювати рівень освітленості та захисту від тепла протягом дня;

Поєднує щільні та прозорі тканини, що дозволяє регулювати рівень освітленості та захисту від тепла протягом дня; Рулонні або штори плісе. Можна монтувати безпосередньо на раму вікна, що дозволяє закрити лише скло. Деякі моделі інтегруються в систему "розумний дім", що дозволяє автоматично регулювати їх положення.

Жалюзі. Горизонтальні або вертикальні жалюзі дозволяють регулювати потік світла та тепла. Бамбукові моделі додають естетики, а металеві — нагріваються;

Горизонтальні або вертикальні жалюзі дозволяють регулювати потік світла та тепла. Бамбукові моделі додають естетики, а металеві — нагріваються; Ролети. Зовнішні ролети встановлюються над вікнами, блокуючи прямі сонячні промені;

Зовнішні ролети встановлюються над вікнами, блокуючи прямі сонячні промені; Маркізи — відмінний варіант для зовнішнього затінення вікон без перекривання самого отвору чи вітрини;

відмінний варіант для зовнішнього затінення вікон без перекривання самого отвору чи вітрини; Сонцезахисна плівка (тонувальна плівка, фольга, папір). Вони наклеюються на скло, зменшуючи проникнення тепла, зберігаючи при цьому видимість зсередини. Однак два останні варіанти перешкоджають попаданню світла, тому і вдень потрібно буде вмикати світло.

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