Допоможе не тільки болгарка чи шпатель. Як легко позбутися старої фарби на стінах

Фарбу зі стіни можна зняти різними способами

Зняття старої фарби зі стін — важливий етап будь-якого ремонту, який дозволяє якісно підготувати поверхню до нового фарбування. Існує кілька способів видалення фарби, зокрема механічні, хімічні та термічні.

Щоб обрати необхідний спосіб, потрібно орієнтуватись на тип покриття, площу обробки та власні навички. Про них детально розповіли на "Startpro".

Як зняти стару фарбу механічними способами: огляд популярних методів

Шпатель

Найпростіший і найдоступніший варіант — використання шпателя. Він зручно лежить у руці, дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях і не створює надмірної кількості пилу. Проте метод підходить лише для невеликих площ: очистити всю стіну ним буде важко та довго.

Стамеска з молотком

Якщо фарба добре тримається й не тріскається, шпателя буде замало. У такому разі краще скористатися стамескою: вона жорсткіша й не гнеться. Постукування молотком по ручці допомагає зняти фарбу навіть з міцно закріпленої поверхні.

Болгарка

Для пришвидшення роботи можна скористатись болгаркою. Це найшвидший варіант, але вся кімната буде в пилюці. Він підходить лише тим, хто має досвід роботи з інструментом.

Дриль

Більш безпечна альтернатива болгарці — дриль із відповідною насадкою. Інструмент зручний у користуванні, легший за вагою, не так навантажує руки та дозволяє швидко очистити фарбу з великих поверхонь.

Хімічні способи

У магазинах доступні різні змивки фарби — рідкі, гелеві аерозольні і порошкові.

Рідкі зазвичай концентровані, тому їх потрібно розбавляти;

зазвичай концентровані, тому їх потрібно розбавляти; Гелеві — більш м’які, підходять для роботи у приміщеннях;

— більш м’які, підходять для роботи у приміщеннях; Аерозолі — зручні для точкової роботи;

— зручні для точкової роботи; Порошкові — застосовують для приготування розчинів.

Термічні методи

Іноді старе фарбове покриття краще зняти за допомогою високої температури:

Звичайна праска — якщо фарба вже частково відходить, її можна прогріти через фольгу й зішкребти шпателем;

— якщо фарба вже частково відходить, її можна прогріти через фольгу й зішкребти шпателем; Будівельний фен — ефективно розм’якшує фарбу;

— ефективно розм’якшує фарбу; Газовий пальник або паяльна лампа — нагрівають поверхню до розплавлення фарби, після чого вона легко знімається. Головне не допустити, аби фарба почала горіти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна забути про одну звичку та назбирати коштів, аби зробити ремонт вдома.