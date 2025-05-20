Можна зробити це і без досвіду. Як самостійно поставити розетки в квартирі
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Це вже і не так важко, потрібно лише бути обережним
Установлення нової розетки або заміна старої — це одна з базових електромонтажних робіт, яку можна виконати самостійно, дотримуючись елементарних правил безпеки.
Щоб уникнути помилок і гарантувати надійність з'єднання, важливо знати правильну послідовність дій. У "Еlektrovoz" розповіли, як самостійно поставити розетку.
Тож, перед початком монтажу потрібно обов’язково знеструмити квартиру, а потім ще переконатись у відсутності напруги за допомогою тестера, індикаторної викрутки або просто увімкнувши до розетки будь-який електроприлад, наприклад, фен чи чайник.
Якщо двожильна проводка, тоді немає потреби окремо визначати фазу й нуль. Взагалі вважається, що фаза має бути зліва, а нуль справа.
Під час підключення нової розетки важливо приєднувати зачищені кінці дротів до різних клем. Якщо в конструкції використовуються самозатискні контакти, тоді потрібно просто вставити провід до упору і механізм сам зафіксує його. Можна перевірити, чи надійно тримається, злегка потягнувши дріт.
Моделі з гвинтовим кріпленням забезпечують ще міцніший контакт. Зачищений кінець кожного проводу потрібно зігнути у формі кільця за годинниковою стрілкою й обгорнути навколо різних гвинтів. Потім затягнути гвинт і переконатися в надійності з’єднання.
Далі основну частину розетки встановити у підрозетник. Проводи мають залишатися за корпусом, щоб не потрапити під розпірні лапки. Металевий супорт вирівняти, а потім закріпити саморізами з обох боків.
На завершення треба зібрати зовнішню частину розетки й зафіксувати її центральним гвинтом.
"Телеграф" знайшов відео в соцмережі ТікТок, яке також може допомогти при встановленні розетки.
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