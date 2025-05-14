Для нерівних стін — це те що треба. Чим можна замінити паперові шпалери

Аби використати шпалери, що вже мають клейку поверхню, треба просто протерти стіну від пилу

Самоклеючі шпалери — це зручний та швидкий спосіб оновити інтер’єр без зайвого безладу, додаткової підготовки поверхні тощо. Це особливо зручно для приміщень із неідеально рівними стінами.

Аби приклеїти шпалери, які вже мають клейку поверхню, потрібні лише будь-яка ганчірка та ножиці чи канцелярський ніж. Велика перевага цих шпалер полягає в тому, що перед наклеюванням не потрібно готувати стіни, їх можна просто протерти від пилу, як пояснили у "Мandarin-decor".

Тож, щоб наклеїти такі шпалери, потрібно спочатку протерти стіну від пилу, потім зняти захисну плівку зі зворотного боку панелі та приклеїти. Цей спосіб підійде для тих, у кого звичайні однотонні шпалери.

Є ще креативне наклеювання шпалер, наприклад, якщо на них є малюнок цеглинок. Тут потрібно робити все те ж саме, окрім того, що під час роботи стежити за візерунком і за необхідності підрізати деталі.

Для маскування незначних нерівностей краще обирати рельєфні або шпалери, що мають малюнок, адже вони краще приховують дрібні дефекти. Проте якщо на стінах є серйозні пошкодження, то варто їх попередньо оцінити, інакше шпалери можуть відклеюватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко зняти шпалери і зберегти нерви.