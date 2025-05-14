Для неровных стен - это то что надо. Чем можно заменить бумажные обои

Чтобы использовать обои, которые уже имеют клейкую поверхность, надо просто протереть стену от пыли

Самоклеящиеся обои — это удобный и быстрый способ обновить интерьер без лишнего беспорядка, дополнительной подготовки поверхности и тому подобное. Это особенно удобно для помещений с неидеально ровными стенами.

Чтобы приклеить обои, которые уже имеют клейкую поверхность, нужны только любая тряпка и ножницы или канцелярский нож. Большое преимущество этих обоев заключается в том, что перед поклейкой не нужно готовить стены, их можно просто протереть от пыли, пояснили в Mandarin-decor.

Чтобы наклеить такие обои, нужно сначала протереть стену от пыли, затем снять защитную пленку с обратной стороны панели и приклеить. Этот способ подойдет для тех, у кого обычные однотонные обои.

Есть еще креативная наклейка обоев, например, если на них есть рисунок кирпичиков. Здесь нужно делать все то же самое, кроме того, что при работе следить за узором и при необходимости подрезать детали.

Для маскировки незначительных неровностей лучше выбирать рельефные или обои, имеющие рисунок, ведь они лучше скрывают мелкие дефекты. Однако если на стенах есть серьезные повреждения, то следует их предварительно оценить, иначе обои могут отклеиваться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро снять обои и сохранить нервы.