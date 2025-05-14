Найдется на каждой кухне: простые способы убрать царапины с деревянной мебели

Как убрать царапины с деревянной мебели подручными средствами — инструкции для различных поверхностей

Иногда мебель выглядит не настолько плохо, чтобы ее перетягивать или красить. Если проблема в небольшой царапине – на помощь придет то, что можно найти на обычной кухне.

"Телеграф" собрал 5 способов восстановить разные типы деревянных поверхностей. Способы разные, но все очень простые.

Йодный раствор для красного дерева.

Йод подходит, если мебель имеет оттенок, близкий к цвету самого йода: коричневый, вишневый, красное дерево, дуб или орех. Надо разбавить несколько капель в небольшом количестве воды и ватной палочкой нанести раствор на царапину. Через 10 минут – повторить. Так можно сделать несколько раз. Йод со временем улетучивается, поэтому через неделю-две процедуру придется повторять.

Грецкий орех для светлой мебели

Очищенный орех или его масло могут скрыть неглубокие царапины. В грецком орехе есть натуральный краситель — он мягко тонирует древесину. Нужно натереть место орехом или капнуть немного растительного масла, подождать пол часа и вытереть сухой салфеткой. По желанию – закрепить лаком.

Черный чай – временно и только для темной мебели

Крепко заваренный чай поможет замаскировать мелкие царапины. В чайном растворе нужно смочить ватку и протереть место несколько раз. Метод прост, но кратковременен. Не следует использовать на светлых или лакированных поверхностях.

Майонез может сработать, а может нет

Благодаря жиру царапина может стать менее заметной. Майонез необходимо нанести на салфетку и протереть повреждения. Через несколько часов вытереть остатки. Эффект – не стопроцентный, но бывает заметен.

Уксус и оливковое масло – для лакированных поверхностей.

Смешать нужно 1 часть уксуса и 3 части оливкового масла. Нанести смесь на царапину, оставить на время и вытереть. Это быстрый способ скрыть неглубокие следы, особенно на темном лакированном покрытии.

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