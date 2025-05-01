Гениальный лайфхак для ремонта: как сверлить стены без пыли (видео)

Понадобится только обычная пластиковая бутылка

Во время ремонта одна из самых раздражающих проблем – пыль, которая возникает при сверлении стен. Она оседает на мебели, полу и технике, создавая лишние хлопоты с уборкой.

Однако есть простой и эффективный способ решить эту проблему. Домашние мастера делятся лайфхаком с пластиковой бутылкой в соцсети TikTok.

Во избежание распространения пыли во время сверления используйте простой трюк:

Возьмите пластиковую бутылку и отрежьте нижнюю ее часть под углом. Прикрепите эту часть к сверлу дрели так, чтобы она образовывала своеобразный контейнер под местом сверления. Во время работы пыль будет собираться внутри бутылки, не разлетаясь по комнате.

Такой лайфхак идеально подойдет для тех, кто делает косметический ремонт самостоятельно или просто хочет избежать лишней грязи дома.

Кстати, на TikTok и YouTube можно найти много видео с демонстрацией этого приема. Простой, бюджетный и действенный лайфхак завирусился в сети.

Кроме того, подобные методы можно адаптировать к другим бытовым задачам. Например, при резке гипсокартона или шлифовке небольших поверхностей следует использовать подручные пылесборники – от пластиковых коробок до тканевых мешков.

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