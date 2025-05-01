Геніальний лайфхак для ремонту: як свердлити стіни без пилу (відео)

Знадобиться лише звичайна пластикова пляшка

Під час ремонту одна з найбільш дратівливих проблем — пил, який виникає при свердлінні стін. Він осідає на меблях, підлозі та техніці, створюючи зайві клопоти з прибиранням.

Проте є простий і ефективний спосіб вирішити цю проблему. Домашні майстри діляться лайфхаком з пластиковою пляшкою в соцмережі TikTok.

Щоб уникнути розповсюдження пилу під час свердління, використовуйте простий трюк:​

Візьміть пластикову пляшку та відріжте її нижню частину під кутом. Прикріпіть цю частину до свердла дриля так, щоб вона утворювала своєрідний контейнер під місцем свердління. Під час роботи пил буде збиратися всередині пляшки, не розлітаючись по кімнаті.​

Такий лайфхак ідеально підійде для тих, хто робить косметичний ремонт самостійно або просто хоче уникнути зайвого бруду вдома.

До речі, на TikTok та YouTube можна знайти чимало відео з демонстрацією цього прийому. Простий, бюджетний і справді дієвий лайфхак завірусився в мережі.

Крім того, подібні методи можна адаптувати для інших побутових задач. Наприклад, при різанні гіпсокартону або шліфуванні невеликих поверхонь варто використовувати підручні пилозбірники — від пластикових коробок до тканинних мішків.

Раніше "Телеграф" писав, як не варто розміщувати меблі у кімнатах. Важливо враховувати, як сприймається простір, щоб ситуація виглядала гармонійно, а кімната — комфортно.