Понадобится только лак для ногтей: три простых лайфхака для ремонта квартиры

Простые способы убрать откол на плитке и не только

Как и старым чемоданам можно дать новую жизнь в интерьере, так и обычный лак для ногтей может превратиться в революционное средство для ремонта.

"Телеграф" предлагает три необычных лайфхака, которые могут сделать вашу жизнь лучше. Для них понадобится только лак для ногтей – прозрачный или в тон повреждению.

Убрать занозы на дереве

Если на мебели образовались занозы, прозрачный лак станет палочкой-выручалочкой. Тонированные деревянные поверхности следует сначала покрасить тем цветом, который соответствует древесине. Надо просто пройтись лаком по тому месту, где были занозы. Так можно починить каркасы мебели, вешалки и т.д.

Скрыть откол на кафеле

Закрасьте небольшое повреждение на плитке на кухне или в ванной лаком для ногтей соответствующего цвета. Чтобы лак держался лучше, нужно предварительно очистить, обезжирить и просушить поверхность. Лак нужно наносить тонкими слоями. Возможно вам понадобится более тонкая кисточка.

Затянуть слабый винт

Если винт постоянно выкручивается, лак для ногтей может это изменить. Нужно предварительно покрасить лаком и быстро вкрутить. Это придаст ему липкость. Также, если это деревянная поверхность, лак закрепит ее изнутри от образования опилок. Снаружи винт можно покрасить лаком, чтобы закрепить и предотвратить ржавчину.

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