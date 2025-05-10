Знадобиться тільки лак для нігтів: три прості лайфхаки для ремонту квартири

Прості способи прибрати відкол на плитці і не тільки

Як і старим валізам можна дати нове життя в інтер’єрі, так і звичайний лак для нігтів може перетворитися на революційний засіб для ремонту.

"Телеграф" пропонує три незвичайні лайфхаки, які можуть зробити ваше життя краще. Для них знадобиться тільки лак для нігтів — прозорий або в тон пошкодженню.

Прибрати скалки на дереві

Якщо на меблях утворились скалки, прозорий лак стане паличкою-виручалочкою. Тоновані дерев’яні поверхні варто спочатку пофарбувати тим кольором, який відповідає деревині. Потрібно просто пройтися лаком по тому місцю, де були скалки. Так можна полагодити каркаси меблів, вішаки тощо.

Приховати відкол на кахлі

Зафарбуйте невелике пошкодження на плитці на кухні або у ванній кімнаті лаком для нігтів відповідного кольору. Щоб лак тримався краще потрібно попередньо очистити, знежирити та просушити поверхню. Лак потрібно наносити тонкими шарами. Можливо вам знадобиться тонший пензлик.

Затягнути слабкий гвинт

Якщо гвинт постійно викручується, лак для нігтів може це змінити. Потрібно попередньо пофарбувати його лаком та швидко вкрутити. Це додасть йому липкості. Також, якщо це дерев’яна поверхня, закріпить її зсередини від утворення тирси. Ззовні гвинт можна пофарбувати лаком, щоб закріпити та запобігти іржі.

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